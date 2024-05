Les réalisations du PAG exposées aux populations d’Abomey

La tournée gouvernementale de reddition de comptes aux populations a débuté ce lundi 27 mai 2024, dans le département du Zou par la commune d’Abomey. La séance a eu lieu à la maison des jeunes en présence de la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, le ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, le ministre de la Justice et de la Législation Yvon Détchénou et le ministre de la Défense nationale, Fortuné Nouatin.

Le gouvernement béninois fait le point de l’évolution du Programme d’Actions 2021-2026 aux populations. La tournée a débuté dans le département du Zou par la commune d’Abomey. Plusieurs autorités et représentants des différentes couches des populations ont fait le déplacement à la maison des jeunes.

A cette séance, le ministre de la Justice et de la Législation Yvon Détchénou et le ministre de la Défense nationale, Fortuné Nouatin ont exposé aux populations les réalisations du gouvernement sur le plan national et aussi dans la commune d’Abomey. Selon le ministre Yvon Détchénou, le gouvernement béninois a augmenté le nombre de commissariats à Abomey dans le souci d’assurer la quiétude de la population. La commune bénéficie aussi d’un projet d’installation de lampadaires. 160 lampadaires ont déjà été installés. Actuellement, informe-t-il, 500 autres lampadaires sont en cours d’installation.

Dans le Zou, la délégation gouvernementale va poursuivre la tournée dans les communes de Za-Kpota, Zogbodomey, Bohicon et Agbangnizoun, Djidja, Ouinhi, Zagnado et Covè.

