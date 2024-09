Les présumés ravisseurs de Steve Amoussou auditionnés ce mardi à la CRIET

Le sieur Steve Amoussou, victime d’un enlèvement le 12 août dernier à Lomé a déposé une plainte contre ses ravisseurs dans l’affaire Frère Hounvi qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Les mis en cause ont été auditionnés ce mardi 03 septembre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Une plainte de Steve Amoussou examinée ce mardi 03 septembre 2024, à la CRIET. Le jeune homme enlevé au Togo dans la nuit du 12 août 2024 selon ses avocats, s’est constitué partie civile en déposant une plainte contre ses présumés ravisseurs. Il demande justice pour avoir été ‘’enlevé et brutalisé’’.

Les prévenus, au nombre de 04, sont poursuivis sans mandat de dépôt. A l’audience de ce mardi, ils ont plaidé non coupables des faits mis à leur charge.

Il s’agit de Jimmy Gandaho, Géraud Gbaguidi, et de Ouanilo Medegan Fagla, directeur du Centre national d’investigation des investigations numériques (CNIN), ex Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), et une autre personne. Ils ont été cités par le procureur de Lomé dans le dossier relatif à l’enlèvement du célèbre chroniqueur surnommé Frère Hounvi.

Selon les déclarations de Jimmy Gandaho, l’un des prévenus, une affaire de 10 millions de FCFA que Steve Amoussou doit à un certain Marcellin Ayi, résident en Indonésie serait à l’origine de son enlèvement à Lomé.

Dans ce dossier, le procureur de Lomé a émis un mandat d’arrêt international contre ces présumés ravisseurs de Steve Amoussou, soupçonné d’être le Frère Hounvi, auteur de chroniques acerbes contre le régime du président Patrice Talon.

Quelques déclarations devant la Criet

STEVE AMOUSSOU

" J’ai ressenti le besoin d’aller prendre quelque chose. Je suis descendu et c’est là où 04 personnes s’approchent de moi et engagent une conversation. Le temps entre la discussion et mon introduction dans le fourgon de couleur noire est de 20 à 25 minutes. J’ai pu identifier M. Jimmy GANDAHO et M. Géraud GBAGUIDI. Les 02 autres étaient cagoulés. Je n’ai pas pu identifier M. Ouanilo MEDEGAN FAGLA. La von dans laquelle la scène s’est produite est éclairée. J’étais brutalisé mais la population suivait la scène de loin. Je ne peux pas dire exactement l’heure à laquelle la scène s’est produite. "

𝗝𝗜𝗠𝗠𝗬 𝗚𝗔𝗡𝗗𝗔𝗛𝗢

" Je suis un coach en MMA. Fin Juillet 2024, j’𝗮𝗶 eté 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁é 𝗽𝗮𝗿 « 𝗔𝗬𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡 » 𝗾𝘂𝗶 𝘃𝗶𝘁 𝗲𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻é𝘀𝗶𝗲 . 𝗜𝗹 𝗺’𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱é 𝗱𝗲 𝗺𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 à 𝗟𝗼𝗺é 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗺é 𝗦𝗧𝗘𝗩𝗘 𝗔𝗠𝗢𝗨𝗦𝗦𝗢𝗨 𝗾𝘂𝗶 𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 (𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀) 𝗙𝗖𝗙𝗔 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗻’𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗲𝘅é𝗰𝘂𝘁é𝗲. M. AYI MARCELLIN m’a envoyé la photo et m’a indiqué le domicile de Steve AMOUSSOU. Je me suis rendu à Adidogomè le lundi 12 Août 2024 avec Géraud GBAGUIDI (Jojo) et deux autres petits du quartier. Nous avons aperçu Steve AMOUSSOU et nous nous sommes rapprochés de lui afin de lui dire que M. AYI MARCELLIN qu’il a escroqué voulait lui parler. Steve AMOUSSOU a refusé de discuter avec Marcellin. Et c’est à ce moment qu’il cria au secours. Nous, on a eu peur et c’est là où dans la foulée, nous avons embarqué. Je ne peux pas décrire exactement comment Steve AMOUSSOU s’est retrouvé dans ma voiture 4-Runner. La situation était confuse. Steve AMOUSSOU a bu beaucoup de Sodabi. "

