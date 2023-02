Les présidents des 05 commissions parlementaires élus

Les députés de la 9e législature ont élu jeudi 16 février 2023, les présidents des commissions parlementaires. C’était à l’occasion d’une plénière au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

On connaît désormais les présidents des 05 commissions parlementaires au titre de la 9e législature. Leur élection a lieu jeudi 16 février 2023. Au terme du vote, Orden ALLADATIN est porté à la tête de la Commission des lois et des droits de l’homme. Son collègue Gérard GBENONCHI préside la Commission des finances et des échanges. Le député AGONGBONON Lambert préside pour sa part, la Commission du Plan. Victor TOKPANOU est élu président de la commission de l’éducation alors que son collègue Abdoulaye Gounou préside la commission des relations extérieures et de la défense.

Les différentes commissions ont été mises en place après la constitution des trois groupes parlementaires.

