Les premiers mots de Mbappé après la défaite

Finalement entré en jeu face au Bayern malgré trois semaines d’absence annoncée pour cause de blessure, Mbappé n’a pu aider le PSG à revenir face aux Munichoix (0-1).

Au micro de Canal Plus après la rencontre, l’attaquant du PSG est revenu sur le match et son retour de blessure :

« Je pense qu’il faut toujours retenir la fin. On a un désavantage mais j’ai vu une équipe capable de mettre le Bayern en difficulté. IL faut que tous les joueurs soient en bonne santé, et aller là-bas pour se qualifier. Ma blessure ? C’était compliqué, imprévisible, je n’étais pas censé jouer mais j’ai voulu aider les copains. On a tout essayé, on a travaillé jour et nuit. Ce n’est pas ce que je voulais mais il faut se contenter de ce qu’on peut faire et je ne pouvais faire que ça. Pour le retour, il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, dorment bien, mangent bien. Quand on peut jouer un football offensif ils ne sont pas à l’aise... », a confié le crack français.

J.S

15 février 2023 par