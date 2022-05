Les populations de Bohicon sensibilisées sur la cherté de la vie

Le ministre de la défense, Alain Nouatin et son collègue en charge des affaires étrangères et de la coopération ont rencontré ce vendredi 13 mai 2022, les populations de la commune de Bohicon. La délégation gouvernementale aux populations les mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour faire face à la cherté des produits de première nécessité.



Tous les membres du gouvernement ont entamé ce jeudi 12 mai 2022, une tournée nationale à travers toutes les communes du Bénin. Il s’agit pour les ministres, d’aller expliquer aux populations, les nombreuses mesures prises par le gouvernement béninois afin de surmonter la crise mondiale liée à la cherté des produits de grande consommation.

A Bohicon, les populations ont massivement fait le déplacement. Les élus locaux et communaux, les responsables des services déconcentrés de l’Etat, les jeunes et les femmes, les conducteurs de taxi-moto (zémidjans), les sages, les chefs traditionnels, et des responsables religieux ont pris part à la séance d’échanges avec les deux ministres. Ces derniers avaient à leurs côtés, le conseiller politique du chef de l’Etat, Lazare Sèhouéto.

Les députés Salifou Issa, Gildas Agonkan, Janvier Yahouédéou, et le président de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) Séraphin Agbanhoungbata, étaient également de la partie.

F. A. A.

13 mai 2022 par ,