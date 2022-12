Les partis sensibilisés sur leurs rôles dans la sécurité en période électorale

Le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a réuni, lundi 12 décembre 2022 au Palais des congrès de Cotonou, les responsables des formations politiques régulièrement enregistrées. Objectif : sensibiliser les partis politiques dans la coproduction de la sécurité en période électorale.

Les responsables de partis politiques ont participé ce lundi 12 décembre 2022 à un atelier de sensibilisation sur la coproduction de la sécurité en période électorale. C’est le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou qui a procédé au lancement des travaux en présence du président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) Sacca Lafia.

« Il est nécessaire que tous les acteurs s’approprient leur rôle spécifique (…). Coproduire la sécurité est une dynamique intégrée qui requiert l’engagement et la disponibilité de tous », a indiqué le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou.

Pour Vital Gnaho, Directeur des partis politiques et des affaires électorales au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, les partis ont un rôle à jouer en matière de sécurité.

Au cours de l’atelier d’une journée, les responsables de partis politiques ont été outillés sur la notion de coproduction de la sécurité et les comportements préventifs à adopter en vue de permettre de mieux assurer la sécurité des candidats, des leaders politiques et des militants pendant tout le processus électoral.

M. M.

