Les nouvelles initiatives dans le secteur agricole au Bénin

Le gouvernement de Patrice Talon a prévu de grandes initiatives dans le secteur agricole. Ces initiatives sont prises en compte dans le cadre de l’élaboration des prévisions agricoles sur la période 2022-2025.

Selon la note sur les perspectives de la production agricole de 2022 à 2025 réalisée par la Direction de la Statistique Agricole et la Direction de la Planification, de l’Administration et des Finances, il s’agit entre autres de l’aménagement de 20.000 ha avec maîtrise totale de l’eau qui devrait être livré au plus tard fin 2023 pour la culture du riz ; l’accélération de la mécanisation agricole et de l’irrigaton.

Dans son PAG 2022-2025, l’Etat envisage aussi la réhabilitation des anciennes plantations d’anacardier et la mise en production progressive des nouvelles plantations d’anacardiers installées à partir de 2018 avec des plants améliorés qui devraient avoir un impact rapide sur l’accroissement des rendements des plants d’anacardiers.

La politique de sédentarisation des animaux devrait également exercer un effet positif sur les rendements de la culture du manioc et donc sur la production du manioc. La note renseigne aussi que les réformes en soutien à l’amélioration de la production de coton devraient booster davantage la production cotonnière.

Au titre de ces réformes, il y a la catégorisation bassin cotonnier en des niveaux d’ntensification différenciée, le renforcement du personnel d’encadrement et formation technique ; l’implication des Producteurs Modèles (PM) pour faciliter les échanges d’expériences entre producteurs ; la création et fonctionnement du Département d’Appui Conseil et Formation Opérationnelle à l’IRC ; la régionalisation des doses de NPK ; la promotion des pratiques agroécologiques etc.

11 juillet 2022 par