Les nouveaux membres de l’Ordre national des pharmaciens installés

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a procédé à l’installation des membres de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin ce jeudi 09 juillet 2020. Le conseil installé est présidé par Chantal Padonou Alladayè depuis les élections ordinales du 27 juin dernier.

L’installation des nouveaux membres de l’Ordre selon le ministre de la santé marque la fin d’une longue période au cours de laquelle l’Ordre national des pharmaciens du Bénin a connu des péripéties peu reluisantes. Le gouvernement souligne-t-il, a édité de nouveaux textes pour la relance d’un Ordre national des pharmaciens du Bénin qui sera appelé à jouer sa partition dans l’accès à la santé publique.

Ce fut l’occasion pour Benjamin Hounkpatin de rappeler que deux décrets régissent désormais l’organisation, le fonctionnement et le régime électoral des instances de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin. « L’autorité de tutelle doit, en plus des pharmaciens élus à l’issu du scrutin sus visés, prendre un arrêté pour nommer 08 pharmaciens qui doivent représenter l’administration au sein des instances de l’ordre national des pharmaciens du Bénin. Ceux-ci viennent s’ajouter aux pharmaciens élus pour former les 04 instances dirigeantes de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin », a-t-il expliqué.

L’autorité ministérielle dit être persuadée que les membres installés mesurent à leur juste valeur, l’ampleur de la tâche et les défis qui les attendent par rapport aux actions à mener pour renforcer la contribution de la profession pharmaceutique, à l’amélioration des soins de santé dans le contexte actuel d’une profonde réforme du secteur santé en général, et du sous secteur pharmaceutique en particulier.

9 juillet 2020