Les membres de lCESCO examinent le rapport financier 2020

Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a accueilli, lundi 20 septembre 2021, les travaux de la première journée de la réunion de la Commission de Contrôle financier de l’Organisation, aux fins d’examen du rapport financier, des comptes de clôture au titre de l’exercice 2020, du projet de Règlement intérieur de la Commission et du rapport de la société d’audit au titre de l’exercice 2020.

À l’ouverture de la réunion, Dr. Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux membres de ladite Commission, en affirmant que la Direction générale de l’Organisation a opté pour la transparence et la crédibilité dans son action, et en passant en revue les mesures prises par elle en matière financière et comptable.

Il a souligné que l’ICESCO, en dépit de la conjoncture dictée par la pandémie de Covid-19

a continué la mise en œuvre de ses programmes dans les d’États membres, lancé un certain nombre d’initiatives et organisé des compétitions et forums en présence d’universitaires de haut niveau et d’éminentes personnalités internationales, de même qu’elle a signé des accords ayant contribué au développement de l’action de l’Organisation.

Le Président de la Commission a confirmé qu’elle était en contact constant avec les parties prenantes de l’ICESCO au cours de la période écoulée, eu égard à l’impossibilité de tenir des réunions en présentiel en raison de la pandémie. A l’en croire la Commission travaillera pour assurer l’exactitude et l’intégrité des données financières, dans le but de permettre à l’Organisation d’accomplir pleinement ses tâches.

Le Rapporteur de la Commission, M. Muhammad bin Abdulkarim Al-Abdulkarim, a évoqué la courte durée allouée aux travaux de la Commission, en appelant à l’automatisation des affaires financières et administratives de l’ICESCO et au développement de ses mécanismes de contrôle interne.

Les travaux de la Commission se sont poursuivis par la présentation du rapport financier de l’exercice 2020 et le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission pour l’exercice écoulée. Un ensemble de points inclus dans le rapport financier ont également été discutés et clarifiés.

Il a été également procédé à la présentation des projets et programmes mis en œuvre par l’ICESCO et des partenariats qu’elle avait signés, lesquels lui ont permis de diversifier les sources de financement et de mettre en place de programmes favorablement accueillis par les États membres. Les moyens et démarches adoptés pour recouvrer les arriérés des contributions des États membres de l’Organisation ont aussi été examinés.

La Commission a conclu les travaux de cette première journée de sa réunion par l’examen et l’adoption du projet de son Règlement intérieur, lequel vise à définir ses tâches, ses compétences et sa structuration, ainsi que par la proposition d’un certain nombre d’amendements, en convenant de reprendre mardi afin d’examiner le rapport de la société d’audit au titre de l’exercice 2020 en présence du représentant de la société, et d’élaborer le projet de rapport de la Commission sur ses travaux.

