Les inscriptions pour Bénin Colo en cours jusqu’au 10 juillet

Les inscriptions pour prendre part à l’édition 2022 de Benin Colo se poursuivent jusqu’au 10 juillet 2022.

Bénin Colo organise un séjour à Tori-Bossito pour les enfants et adolescents entre 8 et 17 ans du 10 au 19 août 2022. Les inscriptions sont toujours en cours. Les parents sont invités à inscrire leurs enfants au plus tard le 10 juillet 2022.

Bénin Colo a élaboré un programme qui prend en compte les envies et les passions des enfants.

Le séjour sera rythmé par des activités, des sorties pédagogiques et des découvertes culturelles. Toutes les activités seront encadrées par des moniteurs dynamiques et qualifiés. L’édition Bénin Colo 2022 est sponsorisée par l’eau minérale FIFA. Plus de renseignements au (+229) 99385999 / 99262180.

Bénin Colo est une association internationale ayant des filiales associatives dans différents pays d’Afrique de l’ouest. Son objectif est de contribuer à l’épanouissement de tous les enfants dans tous les milieux et de les initier à la vie en communauté.

A.Ayosso

14 juin 2022 par ,