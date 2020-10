Les grandes orientations du PAG 2 presque achevées

La feuille de route de l’action gouvernementale pour les cinq prochaines années est déjà tracée. Après la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2016-2021, les projets se poursuivront pour la transformation économique et sociale du Bénin.

Conçu sur l’ambition du Chef de l’Etat Patrice Talon, le Programme « Bénin Révélé » repose sur des réformes structurelles profondes et un volume d’investissements massifs de 9.039 milliards de FCFA. En 4 ans 6 mois, le Bénin a connu des réformes profondes. Dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable, de l’agriculture, des infrastructures, du cadre de vie, du numérique, plusieurs projets ont été réalisés pour le bonheur des populations.

Des performances ont été également réalisées dans les domaines de transports ; de la santé, du sport.

A cela s’ajoute bon nombre de chantiers en cours au Bénin. Aussi, la solidité de l’économie nationale est-elle confirmée à travers diverses notations au plan international et au plan régional.

La réalisation et la mise en œuvre des réformes et projets vont se poursuivre avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2) dont les grandes orientations sont déjà connues. Le document final est en cours de relecture.

Pour le second quinquennat, un budget avoisinant 12.000 milliards FCFA sera mobilisé pour les cinq prochaines années. Une attention plus soutenue sera accordée à la santé et à l’éducation qui occupent plus de 40% du Programme d’Actions du Gouvernement. Les infrastructures et l’agriculture occupent respectivement 10% et 20%.

La réalisation des différents projets permettra au Bénin de garder le cap dans sa marche vers le développement.

