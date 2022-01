Les grandes décisions du conseil des ministres

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 19 janvier 2022 en présence du Chef de l’État. Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres, de la création, à la Présidence de la République, de la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations (CPD). Les ministres ont aussi décidé de l’abrogation du décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national du Dialogue social (CNDS) et de ses démembrements.

Au titre des communications, il y a l’agrément de trois sociétés au Code des investissements pour divers projets ; l’extension du programme national d’alimentation scolaire intégré et le compte rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021.

