Les grandes décisions de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 02 février 2022 en présence du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit de la mise en place d’un comité technique ad hoc pour la rédaction des textes d’application des lois promulguées ; l’approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et du maîtrise des prix de certains produits agricoles ; l’approbation des statuts de l’école de formation des professions judiciaires ; l’approbation des statuts de l’Agence pénitentiaire du Bénin.

A cela s’ajoutent l’approbation des statuts de l’Agence béninoise pour l’environnement ; la modification du décret n°2019-459 du 16 octobre 2019 portant règlementation des évacuations sanitaires à la charge de Etat et la mise en oeuvre des plans d’actions de réinstallation des personnes affectées par les travaux prioritaires du Programme d’adaptation des villes aux changements climatiques.

Il y a eu aussi des nominations au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

2 février 2022 par ,