Les grandes décisions de ce mercredi 16 mars

Le Conseil des Ministres s’est réuni, ce mercredi 16 mars 2022, sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Le Conseil des ministres a adopté le décret portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) ; et le décret fixant les attributs de l’administration, les tenues d’uniformes et les galons des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse.

Le gouvernement béninois s’est aussi penché sur l’allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19 en République du Bénin.

nominations ont été prononcées à la Cour des Comptes ; au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale et au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.

