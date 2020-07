Les fidèles musulmans invités au respect des recommandations

La communauté musulmane du Bénin à l’instar de celle du monde célèbre ce vendredi 31 juillet 2020, la fête de l’Aïd El Kebir. A l’occasion de cette célébration dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou invite chaque fidèle à l’observance rigoureuse des mesures de vigilance et de protection indiquées par l’Union Islamique du Bénin (UIB).

La Tabaski selon le chef du parlement béninois, est « la plus importante solennité du monde musulman » à l’occasion de laquelle les fidèles commémorent « la force de la foi d’Abraham à son Dieu ».

Le jour de l’Aïd el-Kebir constitue « un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane », a-t-il ajouté.

Louis Vlavonou a par ailleurs imploré la faveur de Allah pour les différentes intentions de prières et sacrifices, afin que la pandémie de la Covid-19 recule dans le pays.

A toutes et à tous, il a souhaité « une Tabaski bénie et paisible » dans le strict respect des gestes barrières contre le Coronavirus ».

F. A. A.

