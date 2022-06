Les épreuves officiellement lancées au CEG de Tchatchou

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a donné le top des épreuves du Certificat d’études primaires (CEP) ce mardi 07 juin 2022. C’est le CEG de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou, département du Borgou qui a accueilli le lancement au plan national cette année.



Il sonnait 08h 30 mn ce mardi 07 juillet 2022 quand Salimane Karimou a procédé au lancement officiel des épreuves du CEP session de juin 2022. C’est par l’épreuve de Lecture que les candidats ont démarré les compositions.

Outre quelques cas d’absence, la plupart des candidats étaient présents dans les salles de composition.

Le ministre des enseignements maternel et primaire s’est réjoui du temps clément qui a prévalu lors du lancement. Il a émis le vœu qu’il en soit ainsi durant les autres jours de composition.

L’autorité ministérielle avait à ses côtés le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, le maire de Tchaourou, Jonathan Awo, et le directeur départemental des enseignements maternel et primaire du Borgou, Jacob Toudonou.

Deux cent vingt-six mille six cent soixante-seize (226 676) candidats dont cent sept mille cent vingt-neuf (107 129) filles répartis dans sept cent soixante- quinze (775) centres de composition composent pour le CEP 2022. Les candidats à besoins spécifiques selon les statistiques, sont au nombre de cent (100).

