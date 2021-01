Les élus UP invités à parrainer tout candidat

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, les députés et les maires élus sur les listes du parti Union Progressiste ( UP) sont invités à parrainer tout candidat. C’est l’une des décisions prises par le bureau politique élargi de l’UP, samedi 16 janvier 2021, lors de sa session extraordinaire tenue au Palais de la Gratitude à Abomey- Calavi. Selon la motion sur le parrainage, le député ou le maire UP peut parrainer tout candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale.

