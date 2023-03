Les drones iraniens sont des "kamikazes"

La menace des drones iraniens est toujours d’actualité en Afrique du nord. Dans un article publié dans le journal Boston Herald, le commentateur politique américain Llewellyn King affirme que le Maroc est confronté à une menace sérieuse et réelle pour la sécurité car les drones ’’kamikazes’’ iraniens pourraient frapper au Royaume des bases militaires, des installations énergétiques, des sites touristiques et des zones civiles.

Les drones iraniens peuvent causer de gros dommages collatéraux à la population civile lors de leur lancement selon les spécialistes.

Surnommés "drones kamikazes", ces engins ressemblent aux missions suicidaires des forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le contexte africain, les groupes armés équipés de ces drones iraniens dont le Polisario pourraient les utiliser pour cibler des aéroports et des avions à l’intérieur du Maroc.

Ces drones constituent une menace à la sécurité nationale du Royaume du Maroc. Le simple fait que l’Iran donne ces armes dangereuses à de nombreux groupes et pays - au premier rang desquels le Polisario - est un acte d’agression, selon M. King.

Les drones iraniens sont accusés de vouloir déstabiliser toute la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Étant donné que l’Algérie aide l’Iran à diffuser ces drones à de nombreux groupes terroristes, ils sont susceptibles d’avoir des conflits frontaux avec de nombreux pays d’Afrique et des mondes arabe et islamique.

Selon le commentateur américain, les drones iraniens - passant par les routes algériennes - précipitent une crise en Afrique du Nord.

Les problèmes avec les drones iraniens font partie des problèmes stratégiques que le monde a avec Téhéran. Ces drones peuvent perturber la navigation en Méditerranée et dans le Golfe.

Mais aucune sanction n’a encore été imposée à ces groupes qui reçoivent les drones meurtriers de l’Iran.

Face à la situation, le Maroc doit pouvoir développer un système de dissuasion pour stopper la menace de ces drones.

Le monde entier doit apprécier ce que fait le Maroc en matière de politique étrangère, indique le commentateur de Boston Herald.

Le Maroc peut défendre des objectifs pacifiques dans la politique internationale en soulignant le fait que les drones iraniens sont contraires aux intérêts des pays arabes et africains, a conclu M. King.

