Les coulisses de la rencontre Talon-Fagbohoun

Karamath Fagbohoun a été l’invitée de l’émission matinale Actu Matin de Canal 3 Bénin de ce lundi 17 février 2020. En tant que femme politique et membre du Bureau Politique du Bloc Républicain (BR), elle a abordé les coulisses de la rencontre qui a eu lieu jeudi 13 février 2020 entre le Président Patrice Talon et son père l’honorable Séfou Fagbohoun.

Séfou Fagbohoun était au domicile du Chef de l’Etat accompagné de sa fille, Karamathou Fagbohoun et de l’honorable Adjibadé. Selon Karamath Fagbohoun membre du Bureau Politique du Bloc Républicain (BR), le Chef de l’Etat et l’honorable Séfou Fagbohoun ont en commun un point caractéristique particulier : la transparence.

Elle en tient pour preuve « les nombreuses images de leur rencontre qui ont inondé la toile juste après ladite rencontre ».

« L’opinion m’attribue à tort le mérite de cette rencontre qui devrait être mis à l’actif des deux personnalités même s’il est vrai que j’ai joué ma partition », confie-t-elle.

L’invitée du journaliste Christian Adandédjan, qui a adhéré au Bloc Républicain le 18 juillet 2018 ne cesse « de soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon ». Elle pense que l’honorable « Fagbohoun n’a pas besoin de quelqu’un pour pouvoir se faire un avis sur la gouvernance du Chef de l’État et également, il a assez de discernement politique pour savoir ce qui est bon pour lui et pour le Bénin ».

« J’avais dit sur votre plateau l’année passée que M. Fagbohoun du haut de ses quarante années d’expérience politique sait à quel moment donner son avis sur l’actualité politique du pays et je pense que c’est le moment qui est venu », a-t-elle affirmé.

Au cours de la rencontre, « on a vu le Chef de l’Etat qui avait ressenti le besoin d’écouter, d’entendre son ami Séfou Fagbohoun sur les dossiers du pays et on avait aussi de l’autre côté M. Séfou Fagbohoun qui était demandeur et qui aussi ressentait le besoin d’exprimer ses observations à son ami le Président Patrice Talon », a-t-elle confié.

Cette rencontre serait-il une réconciliation entre les deux personnalités politiques ?

A en croire l’invitée, parler de réconciliation entre Talon et l’honorable « suppose que par le passé, il y a eu un conflit ou dissension entre les deux amis ».

« Le long silence de Séfou Fagbohoun se justifie par le fait que le Président Patrice Talon a instauré un nouveau type de gouvernance qui mérite une analyse minutieuse, ce qui a contraint Séfou Fagbohoun au silence afin de mieux apprécier ce qui se fait. Et la rencontre lui a permis de donner au Chef de l’Etat son avis, ce qui a été du goût du Président de la république », a expliqué Karamath Fagbohoun.

Pour elle, Séfou Fagbohoun demeure le leader du Plateau.

Le président du Madep et ses milliers de partisans dont fait partie l’ex député Koussonda Adjibadé sont désormais du Bloc Républicain.

Membre du Bureau Politique du BR, Karamath Fagbohoun s’est également prononcée sur son positionnement pour les législatives d’Avril 2019. « (...) Ça fait plus de 20 ans que je suis derrière les pas de Séfou Fagbohoun mon père et j’ai appris de lui qu’en politique, il ne faut jamais penser à soi. Il faut toujours penser au grand nombre, au parti auquel on appartient », souligne-t-elle

Karamath Fagbohoun respecte « la décision des responsables du parti en ce qui concerne les élections communales de mai 2020. « Dès que les listes seront prêtes et je verrai mon nom, je vous dirai si je suis candidate ou non », a-t-elle confié.

A.A.A

17 février 2020 par