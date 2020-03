Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, à travers un communiqué en date de ce mardi 17 mars 2020 a insisté sur le respect des mesures d’auto-isolement et de mise en quarantaine pour la prévention de l’épidémie du Coronavirus. Selon ce communiqué, des personnes venues de voyage ne respectent pas ces mesures au niveau des points d’entrée du territoire national. Ces mesures d’ordre public ont été prises dans le but d’assurer la protection de la santé de toutes et de tous, a souligné le ministre de la santé.

A cet effet, en liaison avec les services compétents du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, et ceux du ministère de la justice et de la législation, il rappelle avoir fait interpeler des ressortissants étrangers rentrés de leurs pays d’origine pourtant affectés par la pandémie et qui ont repris leurs activités au Bénin sans respecter lesdites mesures pour les conduire de force au site de mise en quarantaine, et de leur faire observer la période d’observation obligatoire.

Benjamin Hounkpatin souligne que toute personne qui s’opposerait ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l’application de ces mesures, s’expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois réglementaires en République du Bénin. Il exhorte quiconque a connaissance de non respect des mesures d’auto-isolement de personnes venues de l’extérieur à composer les numéros suivants : 95 36 11 07/51 02 00 00/51 04 00 00 où se rapprocher de l’unité de police la plus proche.

