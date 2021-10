Les conseillers FCBE de Copargo adhèrent au BR

Les conseillers démissionnaires du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) de Copargo ont posé, dimanche 24 octobre 2021, leurs valises au Bloc Républicain (BR)

La cérémonie d’adhésion des conseillers communaux FCBE au BR s’est tenue à la maison des jeunes de Copargo, dimanche 24 octobre.

« La base a opéré le choix d’adhérer à la formation politique Bloc Républicain », a indiqué, Bernard Matchi , Coordonnateur FCBE à Copargo. Selon la déclaration d’adhésion, les coordinations des FCBE ainsi que les démembrements au niveau des arrondissements et villages associés aux militants ne se retrouvent plus dans les choix opérés par les élus communaux FCBE.

Le représentant du secrétaire général du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a pris acte de l’adhésion des nouveaux membres.

« Par cette décision, vous avez pris un acte courageux. Vous avez pris une décision sage et responsable parce que vous pouviez faire autrement (...). Vous êtes venus au bercail. Par cet acte, vous permettez, vous donnez la chance au Bloc Républicain d’être le parti majoritaire à la base dans la commune de Copargo », a ajouté le représentant qui a assuré les nouveaux membres de leur intégration au sein des militants BR de Copargo.

M. M.

25 octobre 2021 par