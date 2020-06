Le ministre des Affaires Sociales et de la Microfinane (MASM) invite les conducteurs de bus, artisans et tenanciers de bars qui se sont inscrits en ligne lors de l’opération de recensement du 25 avril au 09 mai 2020 à se rapprocher des centres de promotion sociale de leur localité respective pour affaire les concernant.

Selon le communiqué du MASM, c’est dans le cadre de la mise en œuvre des mesures économiques et sociales prises par le Gouvernement au profit des corps de métiers affectés par les récentes décisions prises par l’État béninois pour limiter la propagation du Coronavirus.

Les acteurs concernés sont : les conducteurs de taxi-bus (tokpa-tokpa), autocar, taxi inter-ville, taxi/bus transfrontaliers (avec les pays voisins) et assimilés ; les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques ; les artisans (coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie, couturière, tailleurs, brodeurs).

Ils doivent se munir de toutes pièces pouvant prouver leur appartenance à l’un des corps cités, d’une pièce d’identité et de leur récépissé Ravip.

A.A.A

25 juin 2020 par