Les clarifications du ministre du tourisme Jean-Michel Abimbola

La liste des 54 guides de tourisme sélectionnés pour le programme de renforcement de capacités a été rendue publique ce mardi 24 mai 2022. La polémique liée aux 20 prétendus intrus sur la liste a fait l’objet d’une conférence de presse ce mercredi 25 mai 2022 au ministère du Tourisme.

Des prétendus intrus ont été identifiés sur la liste définitive, sous réserve de réclamations, des 54 guides de tourisme sélectionnés pour bénéficier du programme de renforcement de capacités. Cette analyse a été faite sur la base d’une liste de 60 présélectionnés publiée par la presse. Selon le ministre du Tourisme Jean-Michel Abimbola, la liste des 60 pré-sélectionnés publiée « n’est qu’une liste partielle, à une étape donnée des travaux du jury ». « Cette liste ne porte ni signatures, ni paraphes des membres du jury attestant de sa validation. Elle n’est pas fausse cette liste, mais elle n’est pas complète. C’est une liste partielle qui ne devrait pas faire l’objet d’une publication », a expliqué le ministre. Les 60 candidats de cette liste, poursuit Jean-Michel Abimbola, ont été pré-sélectionnés pour le compte des pôles touristiques Ouidah-Avlékété-Gand-Popo ; Porto-Novo ; Ganvié ; Abomey-Bohicon-Dassa-Kétou.

« Les 20 candidats qui seraient prétendument insérés frauduleusement sont des candidats présélectionnés dans le pôle Nikki-Natitingou-Boukoumbé », précise le ministre. M. Abimbola a affirmé que « tous les pôles n’étaient pas encore traités avant cette liste des 60 pré-sélectionnés ». Le ministre soutient que 94 candidats ont été pré-sélectionnés par le comité technique et non 60. Sur la liste des 94 candidats pré-sélectionnés remise à la presse, les 20 prétendus intrus y figurent.

« Pourquoi est-ce qu’on aurait voulu frauder en excluant un pôle touristique et en ne sélectionnant que des gens d’une partie des pôles touristiques ? », a ajouté Jean-Michel Abimbola. Le ministre a certifié que la liste publiée (sous réserve de réclamation) des 54 guides a passé toutes les étapes de pré-sélection et de sélection avant publication.

Examen minutieux de tous les dossiers

Les présidents du comité technique de suivi et du comité de pilotage ont exposé aux professionnels des médias toute la procédure de sélection des candidats. Selon Jean-Pierre Bio Yara, président du comité technique de suivi, il y a eu au total 199 dossiers au terme de l’avis d’appel à candidatures. Une méthodologie de travail a été définie. Les profils des candidats ont été appréciés suivant des critères tels que l’âge, le diplôme, les références professionnelles, les expériences professionnelles, l’ancienneté dans le guidage de tourisme et la disponibilité du candidat pour le projet.

L’approche par compétence a été retenue comme seuil d’admissibilité à l’étape de pré-sélection. « Au cours des travaux, je peux vous rassurer, que nous avons travaillé sans relâche sur pratiquement deux semaines (…). Nous avons décidé d’aller dossier par dossier sur la base des critères », a-t-il déclaré. A l’en croire, au terme des travaux, il y a eu 94 candidats pré-qualifiés, 12 cas de doublons et 93 éliminés pour défaut ou manque de pièces obligatoires ou insuffisance de moyenne.

Les 94 pré-selectionnés ont été donc invités aux entretiens.

« Le comité de pilotage s’est acquitté de sa mission. Nous avons été intransigeants à appliquer les critères jusqu’au bout », a affirmé le président du comité de pilotage. M. Garba Ayouba atteste que le processus de sélection a été conduit avec méthode suivant les instructions du gouvernement béninois. « Les membres du comité ont le sentiment d’une mission pleinement accomplie au profit du développement touristique du Bénin. (…) Nous avons conduit ce processus avec dévouement parce qu’il va aussi de notre crédibilité », a rassuré le président du comité de pilotage.

La liste des 54 guides publiée (sous réserve de réclamation) sera validée après les résultats de l’étude des réclamations éventuelles qui prennent fin ce mercredi 25 mai 2022 à minuit.

Selon le ministre Jean-Michel Abimbola, 40 autres guides ont été retenus sur une liste d’attente au cas où un candidat désiste ou pour toutes autres raisons.

Mieux faire la promotion de la destination Bénin

Le processus de sélection de 54 guides du tourisme devant bénéficier d’un programme de renforcement de capacités a été lancé dans le but de renforcer la qualité des services de guidage touristique. Il est conduit conjointement par le Ministère en charge du tourisme, le ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel et l’ANPT (l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme). Tout ceci dans le cadre d’un programme intermédiaire en attendant le déploiement de la stratégie de l’enseignement et la formation techniques et professionnels par l’Agence de l’enseignement technique. Une action de renforcement de capacités au profit de sept-cent (700) professionnels en cours d’emploi des secteurs tourisme, hôtellerie et restauration (THR) se développe aussi dans la même dynamique.

Les 54 guides du tourisme bénéficieront d’un programme de renforcement de capacités d’une durée de 10 semaines pour mieux faire la promotion de la destination Bénin.

Les séances de renforcement de capacités démarrent le 30 mai 2022.

Akpédjé Ayosso

Liste des 94 pré-qualifiés remise à la presse



25 mai 2022 par ,