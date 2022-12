Les boulangers alertent sur une situation de pénurie de pain au Bénin

Plusieurs centaines de boulangeries ont fermé leurs portes au Bénin. Ceci, en raison de la flambée du prix de la farine de blé et du gasoil induite par la conjoncture internationale marquée par la guerre en Ukraine. Le président de l’association des promoteurs et exploitants des boulangers de l’Atlantique et du Littoral, Anselme AGUEMON a informé le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU au cours d’une audience mercredi 30 novembre 2022.

De 600, le nombre de boulangeries au Bénin est passé à 250. Le président de l’association des promoteurs et exploitants des boulangers de l’Atlantique et du Littoral a informé le chef du parlement béninois ce mercredi 30 novembre 2022. « Là où nous sommes, nous avons beaucoup de nos compatriotes qui ont des convocations dans les commissariats parce qu’ils doivent l’argent de la farine, l’argent du gasoil », a confié Anselme AGUEMON dans une interview à la Radio nationale. Le danger qui guette, fait-il observer, « c’est qu’on risque de ne pas avoir le pain ». C’est pour éviter le pire et alerter sur les risques de pénurie de pain que l’association qu’il préside a rencontré le président de l’Assemblée nationale. Les boulangers pâtissiers souhaitent également rencontrer le président de la République afin de lui expliquer les problèmes auxquels leur secteur d’activité est confronté.

Tout en dénonçant la situation de fermeture de boulangeries, il a plaidé pour l’assainissement du secteur au Bénin, notamment le principe de zonage qui veut qu’entre deux boulangeries, il y ait un écart d’au moins 800m dans les grandes agglomérations. « Il y a plein de boulangeries qui se sont installées sans respecter les règles de zonage », a déploré Anselme AGUEMON.

