Les béninois diplômés en France ravivent leurs liens

Les diplômés béninois de l’enseignement supérieur français étaient à l’honneur, mardi 23 mai 2023 à l’Institut Français de Cotonou, dans le cadre de la ‘‘Journée mondiale des Alumni’‘, célébrée du 13 au 28 mai dans le monde. C’est en présence de l’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy ; de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Ladékan Yayi ; d’une délégation de Sèmè-City, l’IRD, de l’Assemblée nationale du Togo et d’anciens étudiants des universités françaises dont la Ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou.

Initiée en 2022 pour célébrer les diplômés internationaux de l’enseignement supérieur français partout dans le monde, la ‘‘Journée Mondiale des alumni’‘, 1ère édition, a été organisée au Bénin, mardi 23 mai 2023, sous l’autorité de l’ambassadeur de France près le Bénin et de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La célébration a été marquée par des allocutions ; témoignages d’anciens élèves des établissements français ; une série de tables-rondes sur les thématiques telles que ‘‘Les besoins des entreprises et les besoins des alumnis’‘, ’‘Les métiers/secteurs d’avenir au Bénin’‘, ’‘Retour des alumnis dans leurs pays d’origine : quelles problématiques et quels enjeux ?’‘ et un cocktail.

L’objectif des manifestations organisées par les ambassades via les espaces Campus France a été rappelé par l’ambassadeur de France près le Bénin dans son discours. Il s’agit de renforcer les liens entre les membres du réseau Alumni ; faire connaître et susciter l’adhésion des anciens élèves qui ne sont pas encore membres ; permettre aux anciens élèves déjà membre d’étendre leur réseau aux acteurs institutionnels de l’ambassade puis du monde économique.

« Pour les personnes et les partenaires déjà membres du réseau France Alumni, ce projet vise à créer un rendez-vous qui valorise et concrétise l’intérêt d’appartenir à ce réseau en donnant accès aux événements privilégiés bien identifiés favorables au réseautage (…) Pour le poste diplomatique, c’est de structurer l’action de France Alumni autour de rendez-vous récurrents avec une belle visibilité grâce à nos relais de communication opérée par Campus France », a expliqué Marc Vizy. Selon l’Ambassadeur de la France près le Bénin, « ces objectifs sont ambitieux et seront atteints dans la durée ».

L’une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon est de créer un environnement incitatif pour que les diplômés reviennent au pays pour contribuer à l’animation de l’économie béninoise, selon la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A l’en croire, ce sont des opportunités qui sont offertes aux Béninois par le gouvernement français.

‘‘Alumni’‘, un réseau de 370.000 adhérents dans le monde

« Que ce soit au monde culturel, pédagogique, académique, environnemental, nous (diplômés des établissements français d’enseignement supérieur, NDLR) sommes partout. Çà, c’est les retombées de cette forme de collaboration d’accords entre les pays. Je voudrais donc saluer cette richesse mise en place », a témoigné la ministre Eléonore Ladékan Yayi qui a fait ses études doctorales en France.

Dans la même veine, Aurélie Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation et ‘‘Alumni’ a reconnu la qualité du système éducatif français et salué la vitalité de la coopération entre le Bénin et la France.

L’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy a encouragé à adhérer à la plateforme française Alumni qui regroupe 370.000 membres dans le monde puis à inciter d’autres élèves à y adhérer. « Ces anciens élèves constituent autant de relais parmi les élites économiques, culturelles, politiques de leur pays d’origine et forment un réseau relationnel d’une valeur inestimable pour le monde et pour la France », a précisé l’ambassadeur.

Le réseau est accessible sur le site internet https://www.francealumni.fr/

