Les avancées majeures de la robotique dans la chirurgie en exposition

La US Society of Robotic Surgery et Crescent Healthcare (une des divisions du groupe de sociétés Crescent) tiendront la première édition du Forum mondial des technologies médicales robotiques au Moyen-Orient le 16 mars 2023 à Dubaï. L’événement constitue le premier forum mondial à rassembler des experts de renommée mondiale dans la région, et mettra l’accent sur les avancées majeures en chirurgie robotique, un domaine en pleine expansion qui transforme radicalement les soins de santé.

Le Forum réunira une audience prestigieuse de ministres, de hauts fonctionnaires gouvernementaux, ainsi que des professionnels médicaux, des experts de santé, de la Recherche et du Développement et de l’investissement pour discuter de l’avenir des robots d’assistance chirurgicale, et le leadership des Émirats arabes unis qui disposent d’une infrastructure de santé particulièrement à la pointe avec des soins haut de gamme.

S.E. Abdul Rahman bin Mohamed Al Owais, ministre de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis, a commenté : « Les Émirats arabes unis sont fiers d’accueillir le Forum mondial des technologies médicales robotiques, à l’heure où nous nous efforçons de relever les défis modernes des soins de santé. En adoptant la technologie et l’innovation, nous pourrons améliorer davantage les résultats et l’expérience des patients et offrir des solutions de soins de santé plus efficientes et efficaces pour tous. »

Le Dr Vipul Patel, président de la Society of Robotic Surgery et l’un des chirurgiens les plus expérimentés au monde en chirurgie robot-assistée, a déclaré : « Le Forum fournira un lieu de rencontre unique pour échanger des connaissances et explorer des solutions innovantes permettant d’améliorer énormément les résultats pour les patients. »

M. Hamid Jafar, président du groupe de sociétés Crescent, qui organise l’événement, a déclaré : « Le Forum mondial des technologies médicales robotiques sera un évènement important qui réunira les leaders de l’industrie pour réaliser des avancées significatives dans le secteur de la santé. Nous sommes heureux d’accueillir cet événement et permettre le partage d’idées et de connaissances dans ce domaine passionnant. »

Le Dr Fred Moll, fondateur d’Intuitive Surgical et pionnier de la chirurgie robotique, a déclaré : « Je suis honoré de faire partie de ce Forum et d’avoir l’occasion de partager des idées sur l’avenir de la chirurgie robotique avec d’autres innovateurs et leaders de l’industrie. »

Pour sa part, Neeraj Agrawal, membre du conseil d’administration d’EndoQuest, a déclaré : « Cet événement rassemble les penseurs mondiaux les plus brillants dans la région du Golfe, et nous sommes honorés d’y faire partie. »

Kurt Azarbarzin, PDG d’EndoQuest, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir présenter les dernières innovations en matière de chirurgie robotique sans incision et sans cicatrice visible, utilisant des instruments (endoscopes) pour la chirurgie, guidés par un robot, à travers les orifices naturels du corps humain. »

Eduardo Fonseca, membre du conseil d’administration de XCath, a commenté : « Les avancées technologiques diverses, comme l’imagerie et les capteurs avancés, ainsi que la robotique de pointe et l’Intelligence Artificielle offrent des possibilités illimitées pour améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients. La région du Golfe sera à l’avant-garde du développement de technologies révolutionnaires qui permettront de transformer le secteur des soins de santé. »

Le Forum mondial des technologies médicales robotiques accueillera de grands noms du domaine de la chirurgie robotique, notamment le Dr Chris Thompson, professeur à l’Université Harvard, qui a développé et testé de nouvelles techniques chirurgicales robotiques ; et le Dr Santiago Horgan, directeur du Center for the Future of Surgery de l’UC San Diego. La participation de ces éminents experts souligne l’importance du Forum mondial des technologies médicales robotiques en tant que plate-forme de partage des connaissances et de progrès dans le domaine de la médecine robotique.

A l’ordre du jour, le Forum comprendra des discours liminaires par des experts de premier plan dans le domaine, des tables rondes interactives et des démonstrations pratiques des derniers systèmes chirurgicaux robotiques. Le forum fournira aux participants l’occasion d’apprendre davantage sur les dernières avancées dans le domaine de la chirurgie robotique et de voir de première main comment la chirurgie robot-assistée permet de changer rapidement l’écosystème des soins de santé à l’échelle mondiale.

