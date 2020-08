Les autorités visitent le site de relogement des usagers

Accompagnée du préfet du Zou, Firmin Kouton, et du maire d’Abomey, Antoine Djédou, le ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Shadiya Assouman a visité le site de relogement des usagers du marché de Houndjro en fin de semaine écoulée. Objectif, s’enquérir de l’effectivité de l’opérationnalisation du site de relogement des usagers du marché de Houndjro afin de soulager les commerçants dans le développement de leurs activités.

Après avoir observé les conditions dans lesquelles les usagers exercent sur le site, le ministre de l’industrie et du commerce a rassuré qu’une fois les travaux de construction du marché moderne achevés, les difficultés seront conjuguées au passé. « Toutes ces souffrances qu’endurent les usagers de ce site seront bientôt oubliées quand les travaux des marchés modernes lancés par le gouvernement Talon vont s’achever », a confié Alimatou Shadiya Assouman en réponse aux plaintes des usagers.

Les travaux de reconstruction du marché de Houndjro s’inscrivent dans le cadre du Projet de modernisation et de construction de 35 marchés conduit par l’Agence du Cadre de vie pour le développement du territoire. Prévus pour durer 12 mois, ces travaux évoluent à un rythme soutenu. 5 bâtiments avec deux rez-de-chaussée et un étage seront érigés sur un domaine de 03 hectares. Il est également prévu la construction de plusieurs magasins, et 61 boutiques par bâtiment. Chaque boutique aura au minimum un espace de 10 m². Il est également prévu, 15 locaux de 6 m² pour la restauration, des locaux pouvant servir de bureaux pour l’administration du marché, des espaces polyvalents pour diverses activités et bien d’autres cadres de confort.

F. A. A.

