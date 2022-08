Le défilé militaire et paramilitaire et civil marquant le 62e anniversaire d’indépendance du Bénin s’est déroulé ce lundi 1er août 2022 sur le boulevard de la Marina en présence de deux anciens présidents de la République.

