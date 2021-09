Les actions sociales menées après 100 jours de Talon 2

Investi officiellement le 23 mai dernier, le Président de la République Patrice Talon vient de boucler les 100 premiers jours du mandat 2021-2026. Les actions phares menées au titre de son « mandat hautement social » ont été passées au peigne fin, vendredi 17 septembre 2021, par le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.

Un peu plus de 100 jours après la promesse d’un « mandat hautement social » faite par le chef de l’Etat Patrice Talon, lors de son investiture le 23 mai 2021, plusieurs emplois publics ont été créés et de nombreux chantiers ouverts.

« Dès les premières semaines, il a été organisé le concours de recrutement de 1600 agents de santé et ce concours est arrivé déjà à son terme. Les lauréats sont connus, les formalités de prise de service ont commencé », a indiqué le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, vendredi 17 septembre 2021, lors d’une conférence de presse co-animée avec le ministre du cadre de vie et du développement durable.

De plus, un autre programme du secteur de la santé a été mis en œuvre pour recruter chaque année 350 autres professionnels de santé qui vont bénéficier d’une insertion dans le secteur. Au bout du processus, environ 1600 agents de plus seront recrutés en plus des 3000 agents de santé toutes catégories confondues prévus dans le programme d’une durée de trois ans.

Des emplois ont été créés également dans le secteur de l’enseignement. « Nous avons lancé le recrutement de 662 aspirants qui vont être retenus pour servir dans les lycées techniques agricoles », précise Léandre Houngbédji. Il ajoute que le nombre d’emplois publics créés au bout de 100 jours renseigne sur la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon de faire de son second quinquennat (2021-2026), « un mandat hautement social ».

Les divers emplois publics cités ne prennent pas en compte ceux créées grâce aux divers chantiers ouverts sur tout le territoire, a nuancé le porte-parole du gouvernement.

Au nombre des actions sociales menées, il y a l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour tous les Béninois dont le taux de desserte a été porté de 40 à 70% entre 2016 et 2020.

Mais 30% des Béninois ne sont pas encore couverts.

Selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, dès les premiers jours du second mandant, un appel d’offres international a été lancé pour la réalisation de 95 systèmes d’adduction d’eau potable en milieu rural. Ce qui permettrait de desservir 1 millions 300 mille personnes en eau potable. « Au plus tard à la fin de cette année 2021, les chantiers seront ouverts pour qu’à terme, nos populations concernées aient accès à l’eau potable », a rassuré M. Houngbédji

Le gouvernement a procédé à l’extension à d’autres communes du Projet Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch). Les extrêmes pauvres ont été recensés.

En ce qui concerne les autres mesures sociales, des appuis ont été accordés aux populations victimes des crues et des inondations.

Le gouvernement a volé au secours des populations de 38 des 77 communes touchées à travers une dotation budgétaire octroyée à l’Agence nationale pour la protection civile (Anpc).

Dans le cadre de la résilience des entreprises face aux impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le fonds de soutien de deuxième génération a été mis à la disposition des entreprises formelles et du secteur informel.

M. M.

20 septembre 2021 par