Les acteurs judiciaires examinent les progrès dans le secteur de la justice

L’édition 2024 de la Revue annuelle de la justice (RAJ) a été officiellement lancée le jeudi 03 octobre 2024. Les travaux ouverts par le Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation, ont été rehaussés par la présence de Dorothé Sossa et de Victor Dassi Adossou, respectivement président de la Cour constitutionnelle et président de la Cour suprême.

Démarrage de la Revue annuelle de la justice. Yvon Détchénou, Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation a donné le top jeudi 03 octobre 2024. Cette revue selon une publication de la cellule de communication du ministère de la justice, sera l’occasion pour les acteurs judiciaires en collaboration avec les responsables des structures partenaires tant publiques que privées, « d’évaluer les activités de service public de justice : d’analyser les chiffres clés pour mesurer les performances réalisées au cours de l’année écoulée et tracer les perspectives pour l’avenir ; d’effectuer une revue législative, réglementaire voire jurisprudentielle : examiner les évolutions législatives et énoncer les grandes décisions ayant un impact direct sur le secteur judiciaire et en tirer les enseignements pour une bonne application des textes et pour de futures réformes et de faire le point un an après, sur la mise en œuvre des recommandations sur la modernisation de la justice ».

Depuis la transition démocratique de 1990, le Bénin a certes réalisé des progrès en matière d’Etat de droit mais l’objectif d’une justice de qualité, moderne et accessible à tous restait à atteindre malgré les réformes successives mises en œuvre à travers le Programme intégré de renforcement des systèmes juridique et judiciaire (PIRSJJ), a souligné le secrétaire général du ministère de la justice. « L’arrimage du Programme national de développement du secteur de la justice (PNDSJ) au Programme d’actions du gouvernement (PAG) a permis un meilleur accès de la justice et de grandes réalisations dans les différents sous-secteur de notre département ministériel, mais des efforts restent à faire », a ajouté Henri Fadonougbo.

Avant de procéder au lancement officiel des travaux, le ministre de la justice a rappelé les travaux d’un colloque sur la modernisation de la justice ; lequel a permis de poser un diagnostic du fonctionnement du secteur dans son ensemble et de prendre des orientations afin de répondre aux attentes et d’assumer pleinement le service public. Le rythme rapide des évolutions sociétales et les exigences croissantes en matière de transparence et de performance, imposent une évaluation régulière des actions entreprises et le partage des progrès réalisés, a clarifié Yvon Détchénou mettant l’accent sur la « revue proposée ».

Acteurs judiciaires et partenaires ont pris part aux travaux.

F. A. A.

5 octobre 2024