Les acteurs avicoles invités à signaler les volailles mortes

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche alerte sur la résurgence du virus de la grippe aviaire dans certaines localités du Bénin. Dans le communiqué en date du 25 août 2021, le ministre invite les acteurs de la filière avicole à renforcer les mesures de biosécurité et à signaler toute mortalité de volaille.

La présence du virus H5N1 de l’Influenza aviaire hautement pathogène a été détectée dans des prélèvements effectués dans les exploitations avicoles de Tohouè (commune de Sèmè-Podji) et de Kpanroun (commune d’Abomey-Calavi) alerte un communiqué du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche en date du 25 août 2021.

La suspicion de l’Influenza aviaire a été notifiée le 20 août 2021 à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE). « (…) Les dispositions sont en cours pour la confirmation ou non du diagnostic au laboratoire de référence de Padoue en Italie », a indiqué le ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche. « A ce jour, la situation au niveau des exploitations infectées est sous contrôle et les mesures sont prises pour déterminer l’ampleur d’éventuelles propagations. J’invite les acteurs de la filière avicole à renforcer les mesures de biosécurité et à signaler aux services vétérinaires ou aux autorités locales, toute mortalité de volaille », exhorte Gaston Cossi Dossouhoui.

