Les accréditations à obtenir auprès de la HAAC

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) invite les responsables d’organes de presse, de structures de production de contenus audiovisuels (images, films et documentaires) et de blogs désireux de couvrir du 02 au 04 août 2024, le Festival des masques à Porto-Novo à requérir et obtenir les accréditations de leurs représentants pour ladite couverture.

Les demandes d’accréditation doivent être envoyées du 19 au 26 juillet 2024 au plus tard, via le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante https://www.festivaldesmasques.com

Lire le communiqué de la HAAC

20 juillet 2024 par ,