Le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a adopté des statuts modifiés, samedi 12 août 2023. La session ordinaire du Bureau Politique a été présidée par le président Joseph Djogbénou. Au nombre des grandes résolutions de cette session, on note l’élargissement du Bureau Politique et de la Direction Exécutive Nationale et la création de la Haute Direction Politique de 9 membres.

