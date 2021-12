Les Journées Scientifiques de l’Economie beninoise s’ouvrent le 14 décembre

Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise se tiennent les 14 et 15 décembre 2021 à Cotonou. C’est une initiative de la Direction générale de l’Economie (DGE) et de l’Ecole Doctorale des Sciences Économiques et de Gestion (ED-SEG).

"Le Bénin face aux mutations économiques", c’est le thème retenu pour les deux Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) organisées par la Direction générale de l’Economie (DGE) et l’Ecole Doctorale des Sciences Économiques et de Gestion (ED-SEG). Les JSEB auront lieu les 14 et 15 décembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. L’inscription pour y participer par visioconférence se fait via le lien www.dgae.finances.bj/inscription/.

9 décembre 2021