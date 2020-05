Les FCBE prennent la mairie de Parakou

Au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome dans la nuit de ce mercredi 20 mai 2020, le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) arrive en tête avec la majorité des conseillers municipaux dans la commune de Parakou.

Sur les 33 sièges à pourvoir, la plus grande formation politique de l’opposition arrive en tête avec 17 conseillers municipaux.

Les FCBE sont suivis du parti Bloc Républicain (BR) qui obtient 12 sièges et l’Union Progressiste (UP) 04 sièges.

Etant majoritaire, les FCBE pourront prendre le contrôle du prochain conseil municipal de Parakou.

