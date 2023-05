Les États-Unis soutiennent les défenseurs de la liberté de religion

La liberté de religion est un droit humain universel. Parmi les nombreuses mesures qu’ils prennent au nom de la défense de ce droit, les États-Unis publient chaque année un rapport sur la liberté religieuse dans le monde afin d’aider ceux qui protègent cette valeur fondamentale.

Le 15 mai, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé la publication du Rapport 2022 sur la liberté de religion dans le monde. Il en a profité pour rendre hommage à ceux qui s’efforcent de promouvoir cette liberté, souvent au péril de leur vie.

« Ce rapport ne serait pas possible sans le concours de nos partenaires de la société civile du monde entier, qui contribuent à attirer l’attention sur les abus et à défendre la cause des victimes de persécutions religieuses, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Nous leur sommes reconnaissants de leur travail essentiel. »

Today I joined @IRF_Ambassador Hussain to launch the International Religious Freedom Report : a key part of our efforts to advance freedom of religion or belief, a core American value and a fundamental freedom enshrined in international law. pic.twitter.com/xEJPLQJfGu — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2023

Défendre la liberté

Antony Blinken a salué la Campagne pour les Ouïghours, le Projet pour les droits fondamentaux des Ouïghours (Uyghur Human Rights Project – UHRP) et d’autres groupes de défense qui documentent le génocide et les crimes contre l’humanité commis par la République populaire de Chine contre ce peuple, majoritairement musulman, et contre les membres d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires au Xinjiang.

En Birmanie, des milliers d’enseignants musulmans, bouddhistes, chrétiens et d’autres confession continuent d’enseigner l’importance des droits de la personne, en dépit de la répression quotidienne exercée par le régime militaire contre les minorités, notamment les Rohingyas, un groupe ethnique majoritairement musulman.

M. Blinken a aussi salué le courage de Martha Patricia Molina Montenegro, avocate en exil du Nicaragua, où le régime Ortega-Murillo s’en prend à l’Église catholique et à ses sympathisants. En 2022, l’avocate a dénoncé plus de 160 attaques contre l’Église catholique, notamment des profanations et des arrestations arbitraires.

Le rapport du département d’État passe en revue la situation de la liberté religieuse dans près de 200 pays et territoires. Il relève les violations et les abus commis contre cette liberté ainsi que les mesures positives prises par les gouvernements ou la société. Le rapport permet également d’éclairer des décisions déterminantes prises par les États-Unis en matière de politique étrangère.

Accroître les protections

En outre, le rapport de 2022 braque les projecteurs sur des pays qui ont pris des mesures en faveur de la liberté de religion en 2022, notamment :

• le Brésil, qui a adopté une loi protégeant les communautés religieuses autochtones et afro-brésiliennes contre l’intolérance religieuse et raciale ;

• la Belgique, qui a reconnu officiellement et élargi les libertés des membres de sa minorité bouddhiste ;

• la Cour pénale spéciale (CPS) de Centrafrique, qui poursuit les auteurs de violences religieuses et d’autres violations des droits humains commises contre les civils depuis le coup d’État de 2003.

« Les États-Unis continueront de soutenir ces courageux défenseurs de la liberté religieuse, a insisté Antony Blinken. Nous persisterons à plaider en faveur de la liberté de religion dans les pays où les droits sont menacés, à la fois publiquement et directement dans nos échanges avec les représentants du gouvernement. »

Source : https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-soutiennent-les-defenseurs-de-la-liberte-de-religion/?utm_source=cision&utm_medium=referral

