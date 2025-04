Les Émirats Arabes Unis condamnent l’attaque avec la plus grande fermeté

Les Émirats arabes unis viennent d’adresser un message aux autorités du Bénin pour condamner avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste contre des sites militaires survenue au nord du pays le 17 avril 2025. Le message de compassion en date de ce samedi 26 avril 2025, est signé par le Ministre d’État, Chargé des Affaires étrangères, Son Excellence Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.

"Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste qui a visé des sites militaires dans le nord de la République du Bénin, causant la mort de dizaines de soldats.

Son Excellence Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État, a souligné que les Émirats arabes unis condamnaient fermement ces actes criminels et rejetaient définitivement toute forme de violence et de terrorisme visant à compromettre la sécurité et la stabilité, en violation du droit international.

Son Excellence a exprimé ses plus sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple béninois, ainsi qu’aux familles des victimes de cette attaque odieuse et lâche."

