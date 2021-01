Alors que l’élection est fixée pour le 11 avril 2021 et le processus est enclenché avec la délivrance des formulaires de parrainage des candidatures, le parti « Les Démocrates » exige que des dispositions soient prises pour l’organisation du scrutin avant cette date. C’était jeudi 21 janvier 2021 lors de la réunion statutaire tenue au siège du parti à Cotonou.

« La Coordination Nationale en montrant sa disponibilité pour prendre part à des élections libres, transparentes et inclusives exige du Gouvernement le respect des décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) (…). La Coordination Nationale rappelle au Président de la République que son mandat prend impérativement fin le 05 avril 2021 à zéro heure. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour l’organisation des élections présidentielles avant cette date », a indiqué un communiqué rendu public à l’issue de la réunion.

« Les Démocrates » se sont également prononcés sur le parrainage des candidatures. Selon son président Eric Houndété, le parti « Les Démocrates » n’a pas procédé à des démarchages auprès des élus pour obtenir des signatures. « (…) le parti n’a donné mandat à aucun individu pour négocier le parrainage en son nom ni se prévaloir de son investiture. La Coordination Nationale met en garde contre toute manœuvre tendant à faire croire que le parti « Les Démocrates » a démarché et obtenu des parrains », mentionne le communiqué.

M. M.

22 janvier 2021 par