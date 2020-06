Les 25 conseillers communaux prennent service

Les nouveaux conseillers communaux d’Allada sont installés dans leurs fonctions mercredi 03 juin 2020. La cérémonie d’installation des élus communaux a été dirigée par le Préfet du Département de l’Atlantique Jean Claude Codjia. L’élection du maire est reportée à une date ultérieure.

Après l’étape de Toffo mardi dernier, le préfet de l’Atlantique, à la tête d’une délégation a installé les 25 conseillers communaux d’Allada dans leurs fonctions mercredi 03 juin 2020.

Pour raison d’indisponibilité de la liste du maire et de ses adjoints, la séance a été suspendue et l’élection du maire reportée à une date ultérieure.

Jean Claude Codjia a félicité l’équipe sortante notamment le maire Michel Acléhinto pour ses oeuvres et exploits réalisés. Il a exhorté l’équipe entrante à travailler d’arrache-pied pour hisser haut la ville d’Allada.

Les nouveaux 25 conseillers devant siéger au sein du Conseil Communal d’Allada pendant les six prochaines années sont issus des trois partis ayant atteint le seuil de 10% au plan national.

Le Bloc Républicain (BR) s’en sort avec une majorité absolue de 13 conseillers suivi de l’Union Progressiste (UP) avec 10 conseillers et les FCBE avec 02 conseillers.

Boniface CAKPO. M

4 juin 2020 par