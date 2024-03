Le tirage au sort des ¼ de finale de la Ligue des Champions

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectif ce vendredi 15 mars 2024. Ce sont quatre belles affiches à vivre lors des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison.



L’UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Au terme de la cérémonie, on assistera à quatre belles affiches.

Le tirage au sort complet des quarts de finale de la Ligue des Champions :

Atletico Madrid vs Dortmund

PSG vs Barça

Arsenal vs Bayern

Real Madrid vs Manchester City

L’UEFA a également profité du tirage des quarts de finale pour aborder le tirage des demi finales.

Lors des demi finales ce sera le vainqueur de Atletico Madrid vs Borussia Dortmund contre le vainqueur de Paris Saint-Germain vs Barcelone en demi finale.

La deuxième demi-finale va opposer le club vainqueur entre Arsenal et Bayern Munich contre le vainqueur de Real Madrid vs Manchester City

Les quarts de finale aller se joueront les 9 et 10 avril 2024 alors que la manche retour se jouera les 16 et 17 avril 2024.

Les demi-finales aller sont prévus pour les 30 avril et 1er mai. Les demi-finales retour auront lieu les 7 et 8 mai 2024.

J.S

15 mars 2024 par ,