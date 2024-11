Le sommet de la diplomatie africaine à Sotchi ce week-end

Une cinquantaine de chefs de diplomatie des pays africains sont conviés à la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se déroule les 9 et 10 novembre 2024 à Sotchi, en Russie.

Sotchi, la capitale balnéaire de la Fédération de Russie sera au centre d’une grande rencontre internationale le week-end prochain. Le rencontre va réunir les chefs des départements de politique étrangère de la Russie, des États africains, les dirigeants de l’Union Africaine et autres organisations d’intégration du continent.

Un programme très chargé est concocté pour cette première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui se tiendra les 9 et 10 novembre, à l’université Sirius sur le territoire fédéral Sirius.

En marge de la conférence, il est prévu un programme d’affaires, qui sera marqué par des tables rondes, et des discussions entre experts sur les thématiques majeures de l’agenda russo-africain.

Le programme culturel comprend des concerts, des expositions, des excursions visant à découvrir les traditions des peuples de Russie et d’Afrique.

Les chefs de la diplomatie de chaque pays auront des réunions bilatérales avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Au cours du forum, les participants discuteront de la coopération en matière de sécurité, d’éducation, de formation diplomatique, d’économie, de coopération humanitaire et de sécurité de l’information internationale.

Les chefs de diplomatie aborderont également les questions liées à la lutte contre le terrorisme, au partenariat commercial, économique et d’investissement, de la sécurité alimentaire et de l’agro-industrie, de l’exploration géologique, du transfert de compétences et de la numérisation de l’administration publique, des soins de santé et du bien-être épidémiologique.

La Conférence ministérielle de Sotchi permettra de renforcer les relations entre la Russie et l’Afrique, et d’intensifier le dialogue politique entre les deux parties.

L’initiative de l’organisation de cette rencontre ministérielle s’inscrit dans la droite ligne des recommandations du Deuxième sommet Russie-Afrique, tenue à Sotchi en 2023.

6 novembre 2024 par