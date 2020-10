Le scrutin fixé au 10 décembre prochain

La troisième édition des élections professionnelles nationales va se tenir en décembre 2020.

Les élections professionnelles nationales sont prévues pour se tenir au Bénin en décembre 2020. Elles font suite à celles organisées en 2001 et 2006. Compte tenu de certaines contingences d’ordre socio-économique et politique, la troisième édition n’a pu se tenir en 2010.

Après l’installation par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, des membres du Comité électoral national (Cen), la date du scrutin est désormais connue. Selon Banouto, les élections sont fixées au 10 décembre prochain.

Le Comité électoral national est chargé de préparer et d’organiser la 3ème édition des élections professionnelles nationales.

A.A.A

21 octobre 2020 par