Le retour au Bénin intéresse les afro-descendants

Toute personne qui, de par sa généalogie, a un ascendant ou déporté dans le cadre de l’esclavage, peut obtenir la nationalité Bénin. Ceci, grâce à la nouvelle loi de naturalisation adoptée par le Parlement, et qui accorde la nationalité Béninoise aux afro-descendants. Emerveillés par l’initiative du gouvernementale, quelques-uns d’entre eux ont exprimé leur satisfaction, et leur désir de retourner au Bénin, terre de leurs ancêtres.

Grande fierté pour des afro-descendants qui n’hésiteront pas à retourner au Bénin. L’ouverture à eux offerte par le gouvernement à travers la nouvelle loi de naturalisation, est une opportunité. Dans un entretien au journal Le Monde Afrique, ils expriment leur satisfaction.

Lilith Dorsey, une citoyenne américaine, vivant à La Nouvelle-Orléans ambitionne de finir ses jours au Bénin. Pour atteindre cet objectif, elle envisage dans les mois à venir, formuler la demande pour avoir la nationalité Béninoise afin de se « sentir plus proche de sa terre d’origine ». « Ce qu’a fait le gouvernement du Bénin est extraordinaire et nous rapproche de nos frères d’ici », a-t-elle confié.

Nathan Debos, un autre citoyen américain, prévoit venir au Bénin, assister à la 2e édition des Vodun Days, grand événement festif autour des arts, de la culture et de la spiritualité du culte Vodun. « Quand j’y serai, je vais en profiter pour engager les formalités » pour la nationalité, confie le jeune homme.

« Nous vivons aux Etats-Unis comme si nous étions ailleurs alors que nous y avons vu le jour », a-t-il déploré évoquant les problèmes de racisme auxquels les afro-descendants sont confrontés.

Pour Nadège Anelka, une Martiniquaise de 57 ans qui a rencontré le président Talon pendant son séjour au Bénin, cette nouvelle loi « n’est pas forcément un appel au retour » mais une « opportunité » pour le Bénin d’afficher sa solidarité envers les afro-descendants aux yeux du monde et de se montrer compatissant. « Je me sens bien ici et plus libre de m’épanouir », a-t-elle confié. « Dans chaque Béninois, je revois mes grands-parents. Je trouve qu’on se ressemble et c’est cela qui m’a interpellé la première fois que je suis venue », a-t-elle ajouté fière de sa présence au Bénin.

A travers la nouvelle loi de naturalisation, le gouvernement entend soulager les peines des afro-descendants dans leur « quête d’identité ». Le texte adopté par la représentation nationale, confère à l’afro-descendant bénéficiaire, le droit à l’établissement d’une attestation de nationalité béninoise par reconnaissance et d’un passeport béninois ».

9 août 2024