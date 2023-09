Le recrutement et la formation de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasse annoncés

En Conseil des ministres ce mardi 26 septembre 2023, le gouvernement a décidé de recruter et de former pour le compte de l’année 2023, 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasse.

Le gouvernement veut renforcer les effectifs des agents des eaux, forêts et chasse. Un recrutement de 105 fonctionnaires est annoncé. La décision a été prise ce mardi 26 septembre 2023 lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres. Ce recrutement fait suite à celui de 2020 et 2022 qui avait permis selon le gouvernement, de réduire le déficit qui s’observait, notamment en ce qui concerne le corps des gardes forestiers. Mais, au regard des départs à la retraite qui interviennent chaque année et de la nécessité pour le pays de préserver ses ressources forestières tout en honorant ses engagements internationaux, il s’avère indispensable de procéder à un renforcement des effectifs des corps de ces fonctionnaires, renseigne le Conseil des ministres. Les agents une fois recrutés, seront mis en formation.

26 septembre 2023 par