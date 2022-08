Le prototype LiFi remporte le 1er prix de l’innovation

Le prototype LiFi conçu par Dr Sanya Max Fréjus Owolabi Maître-Assistant des Universités du CAMES et Enseignant-Chercheur à l’EPAC assisté de deux ses étudiants de l’Institut National Supérieur de Technologie Industrielle INSTI ex-IUT de Lokossa a remporté le concours d’innovation organisé par le Géneb à l’IUT-LOKOSSA.

Une solution innovante pour la transmission des données dans les musées. Il s’agit du prototype LiFi ( Light Fidelity) mis au point par les étudiants Jekhiel Chabi Sare et Barthélémy Kochoni sous la supervision du Dr Sanya.

Ce prototype a remporté le premier prix de l’innovation dans la catégorie solution numérique dans le cadre du concours d’innovation organisé par Géneb à l’IUT Lokossa.

LiFi a été conçu afin d’offrir une autre expérience de visite des sites et musées. A travers la lumière, des informations peuvent être transmises au public. LiFi peut donc être utilisé dans les lieux tels que : hôpitaux, mairies, ministères, ambassades, aéroports, centres commerciaux, boutiques, hôtels, bars et restaurants, boîtes de nuit, etc.).

Le prototype Lifi sera amélioré à l’EPAC. Mieux, d’autres options seront intégrées pour une pleine expérience du public.

