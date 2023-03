Fin de la trêve internationale bien que le Rwanda et le Bénin joue leur match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 ce mercredi 29 mars à Kigali.

Les championnats font leur retour après plus d’une semaine d’arrêt. Et la Super Ligue Pro reprend ses couleurs ce mercredi.

Dans le cadre de la 8e journée, ASPAC va recevoir Bani Gansè à Toffo. Battus par ASVO (0-1) lors de la précédente sortie, les Portuaires vont tenter de se relever face aux Nordistes qui résistent bien pour leur première aventure dans cette compétition étant à la 8e place au classement.

Le programme de la 8e journée :

ASPAC vs Bani Gansè à Toffo

AS Cotonou vs Dynamo Ab au GMK

Damissa vs JA Kétou à Parakou

Takunnin vs ASVO à Kandi

Ayema vs Buffles à Pobè

Loto-Popo vs Requins à Grand-Popo

Dragons vs Cavaliers à Avrankou

Dadjè vs Coton à Aplahoué

J.S

29 mars 2023 par ,