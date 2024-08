Halid Djankpata signe à Spezia en Serie B

C’est officiel ce vendredi 30 août 2024 pour le jeune talent Halid Djankpata. L’international béninois a signé un contrat de 3 ans avec le club italien de deuxième division, Spezia.



L’annonce a été officialisée il y a quelques minutes. "Né en 2005, Djankpata a grandi en Italie puis a déménagé en Angleterre et a rejoint l’Everton Academy, jusqu’à devenir une pierre angulaire du secteur jeunesse des Toffees.

Milieu de terrain doté d’excellentes qualités techniques, de dynamisme et de grandes qualités athlétiques, Djankpata est un joueur offensif capable d’assumer de multiples rôles au milieu de terrain, grâce à sa grande flexibilité et son sens du poste. Le garçon, de nationalité italienne, revendique également une présence au sein de la sélection italienne des moins de 19 ans, apparaissant sur la feuille de match en février 2024 lors de la victoire 3-0 de l’Italie contre l’Autriche.", lit-on sur le site officiel du club.

En 2023, Halid Djankpata signait à Everton, club de Premier League. Alors qu’il s’était engagé jusqu’en 2026, l’aventure de l’international béninois de 19 ans a déjà pris fin un an après.

J.S

30 août 2024 par