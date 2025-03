Le procès de Louis Houndégnon renvoyé au 24 mars

Le procès de l’ex- directeur général de la police nationale Louis Houndégnon a été renvoyé au 24 mars 2024. Les prévenus n’ont pas répondu présent à l’audience ce lundi 17 mars 2025.

Pas encore de réquisitions et plaidoiries dans le procès de Louis Philippe Houndégnon et son coaccusé. Selon Bip radio, les prévenus étaient absents parce qu’ils n’ont pas été extraits de leur cellule ». Le dossier a été renvoyé au 24 mars 2025.

L’ex- directeur général de la police nationale et son coaccusé, sont poursuivis pour harcèlement par le biais d’un système électronique et incitation à la rébellion.

Les deux prévenus ont plaidé non coupable lors de l’audience du 24 févier 2025. Philippe Houndégnon s’est aussi prononcé sur le mouvement 11/12 en gestation pour l’alternance au Bénin et ses échanges téléphoniques avec un ex-ministre de Boni Yayi.

A.A.A

18 mars 2025 par ,