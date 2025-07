Voici les 2 lignes de la police pour maintenir le contact avec le public

Suite aux perturbations observées sur les numéros d’urgence de la police, à savoir 166 et le 117, des dispositions ont été prises pour faciliter le contact avec les populations. La hiérarchie policière informe le public à travers un communiqué ce dimanche 06 juillet 2025.

En cas de difficulté pour appeler les numéros d’urgence 166 et 117, le citoyen peut composer les deux numéros que sont : 01 21 31 45 82 et le 01 96 94 43 00. Ces deux lignes ont été ouvertes pour pallier les dysfonctionnements observés sur les numéros d’urgence sus indiqués, et respectivement logés au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, et à la direction générale de la police républicaine. Selon un communiqué de la police, ces deux lignes sont spécialement ouvertes pour recevoir tous types de signalements, requêtes ou demandes d’assistance, afin d’assurer la continuité du service et la sécurité des citoyens. La Police républicaine, tout en appelant à la compréhension du public face à cette situation exceptionnelle, réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de tous. Elle rassure par ailleurs que tout est mis en œuvre pour rétablir dans les meilleurs délais, les services d’urgence 166 et 117.

F. A. A.

6 juillet 2025 par ,