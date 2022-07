Le président du parlement ivoirien Adama Bictogo à Cotonou

Le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire séjourne à Cotonou depuis ce mardi 26 juillet 2022.

Dans le cadre de la huitième Assemblée générale biennale du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC) qui s’ouvre à Cotonou, ce mardi 26 juillet 2022, Adama Bictogo le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a foulé le sol béninois.

Le président du parlement ivoirien a été accueilli ce mardi par son homologue du Bénin. « J’ai tenu personnellement à accueillir l’invité d’honneur du parlement béninois à cette rencontre internationale comme le veut la tradition africaine et en signe de la fraternité qui lie nos peuples et leur parlement », a indiqué Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale du Bénin.

A cette 8e Assemblée générale biennale, les parlementaires africains procéderont à l’évaluation du fonctionnement de leur Réseau au cours des vingt (20) dernières années, à l’examen de pistes pour renforcer et repositionner le Réseau en tant que partenaire clé dans la lutte contre la corruption en Afrique et d’un modèle de financement optimal tenant compte des stratégies de levée de fonds. Il sera également question de procéder à l’élection de nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’APNAC.

M. M.

26 juillet 2022 par ,